En la noche del viernes 8 de septiembre, los ciudadanos de Marruecos se vieron afectados por un terremoto que sacudió a muchas regiones del país. Desafortunadamente, la cifra de personas que han perdido la vida supera los 1.000, pero podría seguir subiendo en las próximas horas porque aún hay muchos desaparecidos.

Este fue un terremoto de 6.8 de magnitud en la escala de Richter, pero fue a solo 16 kilómetros de profundidad y por eso causó tantos daños y, por ahora, tantas muertes entre los habitantes.

Valentina Valderrama, la reina de belleza que representó al departamento de Risaralda en el pasado concurso de Miss Universe Colombia, estaba en ese país viajando junto a sus padres y le tocó vivir la temerosa situación en la noche del viernes.

“Es horroroso. La verdad fue muy impactante, una situación de mucho terror y mucho pánico porque ya estábamos dormidos y comenzó a moverse todo. Después de los primeros 15 segundos comenzó a ser peor, las paredes se empezaron a agrietar, el sonido de los gritos de la gente y demás“, explicó Valentina en diálogo con Noticias RCN.

Y agregó: “Nos estábamos quedando en un hotel que la próxima semana cumple 100 años, entonces claro, las paredes se agrietaron, todo se llenó de polvo y nosotros estábamos en el tercer piso, entonces para evacuar teníamos que bajar por las escaleras, pero las puertas se bloquearon y no abrían y bueno, de verdad que nos asustamos mucho”.

Además, Valentina explicó que el piso se comenzó a romper también, por lo que parecía una película de terror e incluso se volvió una situación traumante.

“Al final nos tocó dormir en la piscina porque en el hotel no nos dejaron salir por seguridad hasta esta mañana, pero creo que no fue una buena decisión porque es desolador el panorama. Hay muchas familias en la calle porque no los dejan entrar a las casas, se ve mucha destrucción, gente muy triste y eso, la verdad, es muy feo. Por otro lado, por más que queramos no nos dejan ayudar así que bueno, estamos tomando una decisión como familia”, dijo la modelo colombiana.

Finalmente, explicó que justamente por esa situación que no los dejan ayudar y para no gastar los recursos que pueden ser destinados para alguien que realmente lo necesite, lo más seguro es que salgan del país lo más pronto, evitando, además, las réplicas que pueden llegar 24 horas después del gran sismo.

Por fortuna para Valentina y sus papás, ellos no sufrieron ningún tipo de afectación física, así que pueden salir sin ningún problema del país africano.