La expresentadora del ‘Desafío’ se convertirá en la primera mujer casada y con hijos que enviará Colombia al famoso certamen internacional de belleza, que este año tiene sede en El Salvador.

Aunque por el momento tiene una hija con el empresario Nassif Kamle, el deseo de la modelo de 28 años de edad, que representó al departamento de Casanare en el reinado que se celebró en Barranquilla el pasado 2 de septiembre, es el agrandar la familia.

“Yo quiero otro. Me encantaría tener un niño”, dijo la reina en entrevista con Red Más Noticias.

Si bien a la actual Miss Universe Colombia le gustaría tener otro hijo, más si es varón, a su pareja sentimental le caería bien parar la ‘fábrica de bebés’ ya que se siente feliz siendo el preferido de su pequeña, de apenas 2 años de edad.

Camila Avella y la advertencia que le hicieron

No obstante, la reina de los colombianos deberá cuidarse y no quedar en embarazo, por lo menos hasta noviembre del presente año, si no quiere perder el cetro y la corona que ganó en Barranquilla.

“Ya nos dijeron que no podemos”, interrumpió la reina a su esposo, quien volvió a tomar la palabra para revelar que, a modo de broma, una pareja de uno de los jurados del evento les advirtió que Avella no podía quedar en embarazo durante su reinado.

Finalmente, la reina confesó que su deseo era esperar uno o dos años para quedar nuevamente embarazada y así cumplir lo que tanto anhela.

Acá, la entrevista de la Miss Universe Colombia: