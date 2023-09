Camila Avella fue escogida como la nueva Miss Universe Colombia, velada que se llevó a cabo en la noche del sábado 2 de septiembre, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, de Barranquilla (Atlántico).

Representante de Casanare y de 27 años de edad, Avella le ganó la corona a las candidatas de Norte de Santander y Buenaventura, y con su título marcó un hito en los concursos de belleza en Colombia por tratarse de una mujer casada y con hijos.

La expresentadora del ‘Desafío Súper Humanos 2018’ ahora tendrá la responsabilidad de representar de la mejor manera a nuestro país en el certamen internacional de belleza que este año se celebrará el 18 de noviembre en El Salvador, país que gobierna Nayib Bukele.

Sin embargo, lo que muchos no tienen en su radar es que Camila Avella intentó hacer lo mismo en 2018, pero ni siquiera pudo representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) porque el presidente de dicho certamen, Raimundo Angulo, la descartó por razones que en su momento expuso.

En sus declaraciones para la La W Radio, Angulo manifestó que “la modelo no podía ingresar al concurso nacional de belleza por un tema de fotografías y porque tiene mánager”.

Sobre dichas aseveraciones, en su momento, Camila Avella se defendió y expresó que jamás había tenido fotos sin ropa y que había cancelado todos sus contratos en televisión y con quien fuera su representante, Fernán Martínez; no obstante, su respuesta no cambió la directriz del certamen y no pudo representar a su departamento en ese año.

Como ya todos saben, la revancha para Avello llegó cinco años después de aquel episodio coronándose como Miss Universe Colombia 2023.