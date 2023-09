Lina María Hurtado, Miss Buenavetura en el reciente certamen de belleza que coronó a Camila Avella como la nueva soberana de los colombianos para representar a nuestro país en el Miss Universe, confesó hace un par de días que cometió un grave error al utilizar cloro en su época de adolescente para intentar blanquear su piel, algo que en su momento le trajo algunas consecuencias dermatológicas.

Desde entonces, su historia de vida ha sido de interés de los medios de comunicación y de programas de entretenimiento y farándula, como ‘La red’, donde concedió una entrevista relacionada con ese episodio que definitivamente la marcó.

“Fue un problema de salud pública y los médicos no tenían respuesta y yo por vergüenza no iba a decir que me había puesto cloro”, dijo en diálogo con los periodistas del programa del Canal Caracol.