Durante una transmisión en vivo que hizo con su actual pareja, el cantante Cody Simpson, la intérprete de ‘Slide Away’ pronunció un par de frases que levantaron espina en varios internautas.

“Hay buenos hombres ahí afuera, chicas. No se rindan. No tienen que ser gay. Hay gente buena con pene por ahí”, fue una de las polémicas declaraciones de la joven, que se pueden escuchar gracias a cuentas que grabaron y replicaron el ‘en vivo’ de Cyrus como @bljcmie.

“Siempre pensé que tenía que ser gay porque solo pensé que los hombres eran malos, eso no es verdad. Hay buena gente afuera, que además resulta que tiene pene. Solo he conocido uno… y está en este ‘en vivo’”, fue la otra frase que no fue bien interpretada, no solo por el tema de orientación sexual, sino porque para muchos fue un vainazo para su ex, el actor Liam Hemsworth.

“Don’t give up, you don’t have to be gay, there are good dicks out there, you just have to find them”

“I always thought I had to be gay because all guys are evil but that’s not true”

– @MileyCyrus what's good? pic.twitter.com/y3yjUGpCSN

