Luego de que se armara algo de revuelo por su visita al departamento, la expresentadora del fallecido programa ‘Muy buenos días’ explicó que ella está es en el ‘glamping’ que tiene con su esposo, ubicado a 3 kilómetros de Barichara.

Además, contó que no tiene autorización para entrar al pueblo, ni pensaba hacerlo, pues sería un acto “irresponsable”, teniendo en cuenta que esa zona del país está libre de COVID-19, así ella y su pareja no presenten ningún tipo de síntoma que pueda indicar la posible presencia del virus en sus cuerpos.

Milena López añadió que está encerrada en su negocio y que “todos los implementos, la comida, el mercado” lo llevaron desde Bogotá, al tiempo que dejó claro que no tienen contacto con nadie de Barichara.

“Mientras que estemos aquí encerrados, no vamos a tener contacto con ninguna persona del pueblo, no vamos a ir, no podemos entrar. Y nosotros de aquí, salimos directamente para Bogotá”.

A continuación se puede escuchar su explicación, que fue replicada por un usuario de Twitter: