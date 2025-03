Durante una entrevista con Eva Rey, la actriz Margarita Muñoz abrió su corazón y confesó que la distancia con su esposo, Michel Brown, con quien contrajo matrimonio en 2013, le causó episodios de ansiedad e inseguridad. Esta situación, según reveló, afectó la dinámica de la pareja.

“Tuve mucha ansiedad y, tal vez, estaba desgastando la relación porque me sentía súper insegura y no quería estar sin él”, expresó Margarita con sinceridad. A pesar de los retos que enfrentaron, Michel intentó calmarla y asegurarle que todo estaría bien, aunque la comunicación a distancia no fue fácil para ellos.

“Él iba y venía, pero pasamos muchísimo tiempo separados y yo soy mala para hablar por teléfono, para comunicarme y expresar lo que siento si no estoy en una conversación seria”, explicó la actriz.

En medio de esta crisis, Margarita llegó a temer que, una vez Michel terminara sus compromisos laborales, su relación llegaría a su fin. Sin embargo, ambos decidieron buscar ayuda profesional y asistieron a terapia de pareja.

“Tuvimos muchas conversaciones, fuimos a terapia para entender qué estaba pasando… Nos costó, pero trabajamos muchísimo en ello”, confesó. Dicha revelación no pasó desapercibida, provocando titulares que hicieron eco en distintos medios.

Michel Brown dijo que la confesión de Margarita Muñoz preocupó a sus padres

Michel Brown, quien será el próximo invitado en el programa de Eva Rey, comentó con humor que la entrevista de su esposa causó revuelo incluso en su propia familia.

“Cuando tú le preguntaste, mi familia me llamó preocupada. Te quiero agradecer, porque ahí me enteré del poder de tus entrevistas”, dijo Brown entre risas. El actor relató cómo la noticia tomó fuerza en los medios, pues, al no dar muchas entrevistas, la situación fue interpretada como una crisis actual.

“Salieron titulares por todos lados. Mi mamá me llamó preocupada y me dijo ‘cuéntamelo’, y yo le respondí ‘no, eso pasó hace dos años’”, explicó. Si bien Michel reconoció que atravesaron un momento difícil en su matrimonio, también lo consideró algo natural después de tantos años juntos.

“Hubo un momento cuando salió la entrevista que dijimos ‘uf, ¿esto a dónde va a ir?’, porque empezó a llamarnos todo el mundo”, recordó. A pesar del revuelo mediático, el actor elogió la honestidad de su esposa en la entrevista. “Le dije a Marga que fue la entrevista más sincera que le he visto en toda su carrera”, concluyó.

