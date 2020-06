View this post on Instagram

Cinco años a tu lado, compartiendo contigo esta fecha tan especial para ti. Todavía recuerdo que siempre la esperabas con ansias y eras muy feliz festejando este día rodeado de tus seres queridos. Hoy no podemos estar como te gustaba pero llevamos en nuestro corazón, cada momento y los más hermosos recuerdos junto a ti. 〽️💛👨‍👩‍👧💫 Gracias por tanto 🙏🏻