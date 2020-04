View this post on Instagram

Mi mamá falleció el domingo. Hoy mi Mamá estaria cumpliendo 89 años. Años que vivió haciendo lo que ella queria. Ella si sabia vivir! My mother passed away on Sunday. Today my mother would have been 89 years old. She lived like she wanted. She knew how to live. Feliz cumpleaños Ma…. Donde estes!! Happy birthday Ma…. Wherever you are!!