Hoy cumple mi amigo, mi hermano @chalo.escobar.92 al que tanto amo. Su aguzado sentido del humor, su rapidez mental, su sentido social y sobre todo, el buen amigo que es, me hacen pensar en lo afortunada que soy de tenerlo en mi vida y celebrar su existencia. ¡Feliz cumpleaños, Coconut 🌴 🥥 de mi ❤️! Te amo y te adoro. PS: ¿Quién más tiene estas tres joyas de Oki-Doki juntas? 🌟😂 #AmigosparaSiempre #Amistad #Amigo #Hermano #GeneraciónOkiDoki