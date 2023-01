La hija del exarquero venezolano Rafael Dudamel ocupó el segundo lugar en el certamen que fue ganado por R’Bonney Gabriel, candidata del país anfitrión, lo que no pasó por alto en las reacciones que en redes sociales aparecieron después del certamen.

A la mujer le recordaron el pasado de su papá y le pasaron factura por haber quedado tan cerca del trono y el cetro.

Todo tiene que ver con el subtítulo que alcanzó Rafael Dudamel como entrenador de la Selección Venezuela en el Mundial Sub-20 de 2017, torneo en el que Inglaterra se impuso 1-0 en la final.

Fue por ello que muchos sacaron a relucir la racha de los Dudamel al relacionar ambos resultados.

Por Colombia, la representante fue María Fernanda Aristizábal, que se metió en el grupo de las 16 mejores y no logró avanzar más.

Acá, algunos de los comentarios más ingeniosos:

Maldito Dudamel no me da un mundial y tampoco me da un Miss universo

— Maria Manaure (@Maangeelicaa) January 15, 2023