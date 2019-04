Varias escenas del capítulo de estreno del domingo 28 de abril resultaron confusas para cientos de fanáticos, pues ni ajustar el brillo o el contraste del televisor fue técnica suficiente para ver claramente lo que sucedía en la pantalla durante más de un momento.

Las reacciones de los seguidores de la serie de HBO no se hicieron esperar en redes sociales, y aquí están algunas de las más curiosas:

“‘GOT’ ‘spoiler’ sin contexto… ¿O pudiste ver algo? Eso, porque el episodio estuvo como el demonio”

GOT spoiler without context

Oh you can’t see anything? Thats cause the episode was dark af😒#GameOfThrones pic.twitter.com/WIrt6wVE6T — Abdelkader AlEzzi (@A2OAbdelkader) April 29, 2019

“Yo, tratando de encontrar sentido a lo que pasa en estas escenas oscuras de ‘GOT'”

me tryna make sense of what’s going on with all these dark scenes #GOT pic.twitter.com/l7Nbg5MPaB — rhaella targaryen (@rukhsxr_) April 29, 2019

“Yo, tratando de ver quién pelea en la oscuridad”

Me trying to see who’s fighting whom in the dark. #GameofThrones pic.twitter.com/Ztv98xNb84 — Deanne Mullins (@worleygirl_74) April 29, 2019

“Yo, tratando de entender qué pasa, porque la iluminación es muy oscura”

Us trying to make out what’s happening ‘cause the lighting is too damn dark. #GameOfThrones pic.twitter.com/orP0McU3zY — Luulaay 🌺🌔 (@LuluLemonLime83) April 29, 2019

“Sí, eso es demasiado oscuro”

“Quisiera agradecer a Melisandre por aumentar la iluminación en este episodio en un 100”

I would like to thank Melisandre for increasing the lighting in this episode by 100 #GameofThrones #GoT pic.twitter.com/ngIQ5tHaDO — Nora Dominick (@noradominick) April 29, 2019

“Mi escena favorita del capítulo de hoy de ‘Game of Thrones'”

My favorite scene from today’s episode of #GameOfThrones ffs why is it so dark pic.twitter.com/mlOAF73pED — Lil Stick (@iamAndeesh) April 29, 2019

“La pantalla es oscura y llena de terrores”