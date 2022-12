Apenas en sus primeros días de vacaciones, que ya tuvieron un viaje a la costa norte de Colombia y reunión familiar, Melissa Martínez mostró una curiosa escena que tuvo que vivir. Mientras estaba esperando que lavaran su camioneta, no solo le llegó la invitación para una cerveza, sino que también la cuestionaron por su acompañante.

La presentadora de ESPN Colombia y Caracol Radio estaba molesta, debido a que la persona que tenía que llevar su vehículo desde Bogotá, se demoró más de lo esperado y se la entregó sucia en la parte interna. Por eso decidió aprovechar el lunes 26 de diciembre de 2022 para ir a dejarla limpia, como ella supuestamente la había enviado desde la capital y antes de emprender su viaje en avión.

Melissa Martínez y su celebración por haberse “levantado” a un hombre

Después de desahogarse por la molestia que tenía por el estado de su camioneta, incluso diciendo que le pegó varios gritos a la persona de la grúa, llegó al lavadero de carros y su ánimo cambió. Según contó ‘Meli’, mientras estaban haciendo el proceso de limpieza en su vehículo, le llegó una invitación para tomar una cerveza y un mensaje de parte de un caballero:

“‘Ale’ me dijo que laváramos aquí, allá está la ‘lata’ aquella, lavándola. Y yo levanto, todavía [risas], me mandaron unas cervezas. Que: – Mi jefe te mandó unas cervezas [risas]…”.

Así contó Martínez el episodio que vivió en ese lugar, además de celebrar que todavía estaba “levantando” hombres: “Levanto, ‘Ale’, levanto. Me preguntaron que si ese es tu novio y yo: – No, no -”. Contó, junto a su familiar, que la estaba acompañando a lavar la camioneta.

Obviamente, no prosperó el intento del hombre por “levantarse” a Melissa Martínez, pero sí le alegró el reto y la dejó feliz, llegando a que se lo contara a sus seguidores de Instagram. Habrá que esperar si en algún momento, ya con algo más serio, la presentadora también sale a compartir en sus redes los avances que haga con un pretendiente más serio y que pueda realmente ser reemplazo para Matías Mier.