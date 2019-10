Lo hizo en el documental ‘Harry & Meghan: An African Journey’, que se estrenó en el Reino Unido el pasado domingo, y que se transmitirá en la televisión estadounidense el próximo miércoles en la noche por ABC.

A su declaración, Meghan añadió que es esa, precisamente, “la parte con la que es difícil reconciliarse […] Si las cosas fueran justas… Si hubiera hecho algo mal, sería la primera en decir ‘Oh, mi dios, lo siento mucho. Nunca haría eso’. Pero cuando la gente dice cosas que no son ciertas, y se les dice que no son ciertas, pero aún se les permite decirlas, no conozco a nadie en el mundo que sienta que eso está bien”.

Esa manera de actuar de la prensa con ella, Meghan no la considera un simple escrutinio sino “una bestia realmente diferente”. Al hablar del tema con su esposo, le ha dicho que “No es suficiente solo sobrevivir a algo. Ese no es el punto de la vida. Tienes que prosperar. Tienes que sentirte feliz”, de acuerdo a la información que cita la revista People.

En el documental, del cual se puede ver un aparte en el siguiente video publicado por ITV News en Twitter, Meghan reconoció que estaría bien decir que ella no está “realmente bien, ya que realmente ha sido una lucha” su nueva vida.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.

The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF

— ITV News (@itvnews) October 18, 2019