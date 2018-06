Aunque resulta hasta escalofriante ver a Meghan y al príncipe Harry en el video, la realidad de lo que pasó está lejos de ser un tema futurista o una jugada de la realeza para que los nuevos favoritos de la prensa estén en todo lado al mismo tiempo.

El artículo continúa abajo

Los duques de Sussex que se ven en la grabación no son más que dos personas contratadas para promocionar las figuras de cera de la pareja que hay en el museo Madame Tussauds de Londres, para lo que llevan puestas máscaras hiperrealistas.

“’Britain’s Got Talent’ era el momento perfecto para mostrar al público una primera imagen de nuestras figuras en vivo antes de que lleguen oficialmente a la exposición a finales de este mes”, dijo un representante del museo, según cita Harper’s Bazaar.

WHY IS MEGHAN MARKLE LOOKING LIKE A ROBOT?!

Someone tell me this is not real 😭🙀🤯😰WTF I’m actually scared… full chills, what on EARTH IS THIS pic.twitter.com/OXuf3WNTGL

— Kendall Rae💫 (@KendallRaeOnYT) June 11, 2018