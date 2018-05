“El entusiasmo con la boda real está en su apogeo y nos llovieron preguntas sobre cuándo sería posible conocer a sus altezas reales”, dijo el director general del museo, Edward Fuller, a menos de dos semanas para el enlace del 19 de mayo.

La estatua lleva el vestido verde que Markle usó cuando la pareja anunció su compromiso, en noviembre.

OMG the day has come! We’re SO excited to announce that Meghan Markle will be joining Prince Harry at #MadameTussaudsLondon on the 19th of May! Who’s ready to hang with the royal couple? 🙋 #RoyalWedding #MeghanMarkle pic.twitter.com/d1swSiAHgz

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) May 9, 2018