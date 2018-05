Khloé, hija de Kris Jenner fue vista en las calles de Cleveland, ciudad en la que reside, donde algunos paparazis aprovecharon el momento para tomarle algunas fotografías en las que se destacan sus grandes nalgas.

Por esto, según Us Weekly, en la aplicación móvil de la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’, ella escribió: “¡No podría creer lo grande que se veía mi trasero! (…) No puedo esperar más para volver a tonificar y poner mi cuerpo en su lugar”.

Como mencionó el medio, Khloé ya puede ir al gimnasio y empezará su entrenamiento con el famoso entrenador Joel Bouraima: “Estoy lista para comenzar a recuperar mi cuerpo y volver a sentirme mentalmente clara (…) Viene el verano y el trabajo duro”, agregó en su plataforma.

Además, en una de sus historias de Instagram también mostró su asombro, pues parece que fueron las imágenes de los paparazis las que la hicieron caer en cuenta de su enorme trasero; al respecto, la influenciadora escribió: “Esto fue lo que pensé luego de ver las primeras fotos que me tomaron los paparazis después del embarazo”.