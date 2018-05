El programa cuestionó al mexicano sobre su virginidad y el aseguró que su vida sexual empezó tarde porque su papá no quería hablar de esos temas con él, y su consejera en todo era su mamá.

“Mi mamá me decía siempre: ‘Tienes que respetar a la mujer’, me lo inculcó tanto que yo con las noviecitas siempre era de manita sudada”, dijo al medio.

El artículo continúa abajo

Además, agregó que él incluso terminaba aconsejando a las que sí querían pasar a segunda base con él: “Luego aunque querían yo no, no, no, algún día me lo vas a agradecer”, agregó entre risas.

Por eso, el actor esperó más de 2 décadas para caer en las mieles de la pasión: “Perdí la virginidad a los 21 con la mamá de Aislinn”, o sea la actriz de doblaje Gabriela Michel.

Lo que sí hacía antes de los 21 era juguetear con ellas en el cine: “Yo no más iba al cine y le agarraba las palomitas y ya, na’ más”, concluyó.

Este es el video completo de la entrevista: