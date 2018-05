Amigos hoy la vida me da una oportunidad diferente y no la quiero desaprovechar, quiero aprender, experimentar y que esto me sirva para hacer humor de muchos temas. Estaré participando en #masterchefcelebrity al lado de gente maravillosa que cada dia me enseña mas. Esperar como me va, 😨 😈 👨‍🍳 @piteralbeiro @novoarafael @maiamusical @tutivargasm @mariajosemartinez11 @luisafernandaw @legarda @varielsanchez @jairodmartinez @anavictoriabeltranoficial @catagomezpi @estefiborge @chichilanavia @giovannyayalaoficial @susanojose @omarmurillolive @karlhurt67 #Margalida @claudiabahamon @jorge.rausch @nicodezubiria @chriscarpentier @mariadebrigard

A post shared by Alejandro Leiva (PiterAlbeiro) (@piteralbeiro) on May 7, 2018 at 7:19pm PDT