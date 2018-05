“¿Está lista para votar el 27?”, le preguntó Vicky en La W Radio, a lo que la artista respondió:

“Vicky, la verdad nunca he votado; nunca en mi vida he votado, pero esta va a ser la primera vez”.

Luego, la periodista la interrogó sobre por quién va a votar, pero Marbelle prefirió abstenerse, para evitar cuestionamientos.

“[Mi voto] está superdefinido. No lo puedo decir. Si por celebrar un gol de Santa Fe me han dado así, imáginese lo que pasaría donde yo dijera [por quién voy a votar]. ¡No!”.

Entonces, en la emisora le pidieron que, al menos, manifestara por quién no votaría y la cantante, contundentemente, indicó: “[Gustavo] Petro”.

“Nunca he estado de acuerdo con lo que es él. Ya de entrada no tengo afinidad con él, ni con sus pensamientos”, agregó.

En ese momento, Vicky trató que Marbelle revelara por quién iba a votar en las elecciones presidenciales de 2018, pero su intento fue fallido.

No obstante, a juzgar por otras declaraciones que dio en la entrevista, donde además destacó el gobierno de Uribe, no se descarta que su voto pueda ser por el candidato de Centro Democrático.

Tanto así que Vicky después de intentar que Marbelle ventilara el voto le dijo: “Usted va por Iván Duque. Tiene pura cara de Iván Duque”. Después, para bajarle el tono, la periodista agregó: “¿O será Sergio Fajardo… o Germán Vargas… o Humberto de la Calle?”

“Ya lo tengo clarísimo, pero de corazón espero que sea lo mejor para nuestro país. Realmente [la preocupación] me movió a votar y creo que más allá de los beneficios personales es pensar en comunidad. Colombia necesita, de verdad, recuperar muchas cosas que perdió, entre esas, la firmeza; que haya alguien que se pare de frente a decir: ‘No, un momento, es que esto no es así’”, había expresado antes la famosa, que después opinó sobre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe.

Eso sí, siempre dejando claro, que la política no es lo suyo, que “me mantengo muy al margen de esas opiniones”, y lo único que puede decir es “lo que he visto como ciudadana”.

“Ha sido un poco complicado porque no comparto muchas situaciones que sucedieron a raíz de todo esto que ha pasado con las Farc. Yo no puedo decir que he sido víctima directa de las Farc, gracias a Dios, pero hay mucha gente que conozco que sí, y me parece que hay muchas cosas con las que se ha sido demasiado condescendiente. Estoy de acuerdo con que ellos puedan volver a tener una vida normal, integrarse a la sociedad, pero eso lleva un proceso que no es de un día, ni de dos meses. Es un proceso que a los colombianos va a costar tiempo digerir y eso nos lo tiene que respetar”, dijo sobre el Gobierno Santos.

Mientras tanto, a Uribe lo destacó: “Yo a él lo respeto mucho. […] Yo no conozco de este tema, vuelvo y les digo, pero desde mi percepción, lo único que puedo decir como ciudadana es que Uribe logró muchas cosas, tener mano firme, independientemente de que digan si hizo o no hizo, que si fue o no fue, a mí eso no me interesa. Me interesa que el tiempo que él estuvo frente a nuestro país logró cosas interesantes y logró poner a cada uno en su sitio. Esa mano dura siento que a veces es necesaria. Extraño eso, a veces, del expresidente”.

Todas estas declaraciones se pueden oír en este video de La W Radio, publicado en Facebook, donde se puede escuchar la entrevista completa de Marbelle, ya que ella no solo habló de política, sino de su relación con el futbolista Sebastián Salazar, de la polémica que protagonizó con una tuitera, esta semana, entre otros temas personales y profesionales.