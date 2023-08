Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio en la fiesta de cumpleaños que organizó el narrador en su restaurante ubicado en Bogotá.

Según explicó en su momento el periodista Ariel Osorio en el programa ‘Lo sé todo’ Mauricio Cújar y Carlos Alemán protagonizaron un episodio vergonzoso que terminó en pelea.

(Vea también: Sin Elianis Garrido, ‘Lo sé todo’ apuntó (con figura muy famosa) a remplazo de Mafe Romero)

“En medio de la rumba, comienza el baile y Mauricio Cújar se pone a bailar, porque suena la música barranquillera como en Carnaval. Y llega el señor Carlos Alemán y dice: ‘Óigame, usted para qué baila eso, si usted ni siquiera es hincha de ese equipo [Junior], es hincha de América’… Esto ha provocado a Mauricio Cújar y ha sacado su mano y se la puso en la cara a Carlos Alemán”, contó ‘El gordo’ Osorio el pasado 18 de julio en el espacio de chismes.

Este viernes en el programa mencionado anteriormente el propio actor contó detalles de lo sucedido y dejó claro que en ningún momento se presentó algún golpe entre ellos.

—Fue una discusión acalorada que se exageró porque nunca existió una trompada— dijo Cújar.

—Pero las ganas no faltaron seguramente— agregó el periodista de ‘Lo sé todo’.

—¿Las ganas? Las ganas me sobraron— comentó el actor.

En sus explicaciones, Cújar aseguró que la discordia con el periodista deportivo de Win Sports comenzó desde el momento en el que fue a saludarlo.

“Yo estaba en la fiesta, le di la mano a todos los que llegaron, que varios eran personalidades del fútbol de nuestro país. Él llegó, no lo conocí, le estiré la mano y me la dejó estirada, me miró a los ojos y me respondió con una vulgaridad”, relató en el programa.