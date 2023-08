Así como la presentadora Daniella Álvarez reveló una situación personal, Juan Eduardo Jaramillo, otra figura de la televisión colombiana, se animó a abrirse sobre lo que piensa sobre su futuro luego de una larga trayectoria en la pantalla chica.

Video de Juan Eduardo Jaramillo hablando sobre su pensión de Noticias RCN

En entrevista con el mencionado programa matutino, que replicó esa charla desde su cuenta de Instagram, el periodista contó que está muy cerca de cumplir el tiempo para su pensión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

El presentador de Noticias RCN, que por un tema de salud estuvo por fuera de ese informativo, recapituló la larga trayectoria que ha tenido en ese medio de comunicación en Colombia.

“Estos 25 años en Canal RCN se han pasado volando. Me angustia un poco de pensar qué he hecho en tanto tiempo y que ha pasado tan rápido. Repito, 25 años es mucho tiempo”, reconoció.

¿Qué contó Juan Eduardo Jaramillo sobre su pensión de Noticias RCN?

El vallecaucano, cuya complicación física meses atrás fue de gravedad, explicó que está próximo al tiempo de su jubilación como profesional, lo que lo tiene pensativo en la actualidad.

“Me tengo que pensionar ya, el año entrante me debo pensionar. Como que no le he puesto el suficiente juicio a la cosa para decir: ‘Bueno, ya tengo que hacer un alto en el camino, pensionarme’. No sé si aquí me digan que siga haciendo algunas cosas”, explicó.

Lo cierto es que Jaramillo, que al igual que otra figura a la que le hicieron despedida recientemente lleva mucho tiempo en Canal RCN, se sinceró sobre la necesidad de organizar su plan a futuro.

“Tengo que sentarme con juicio a decir: ‘Ya voy a cumplir la edad, ya tengo 25 años de experiencia acá [en RCN] de trabajo’. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea”, confesó.

El comunicador aseguró que tiene múltiples opciones para continuar su camino después de pensionarse, pero entiende que tendrá que poner sus prioridades sobre la mesa.

“El año 2024 será un año muy importante para mí, personalmente, para tomar decisiones y para saber a dónde me voy y qué voy a hacer”, finalizó Jaramillo.