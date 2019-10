View this post on Instagram

¿Que si tuve nervios? ¿Que si sentía que estaba segura? No puedo describir lo que mi corazón estaba sintiendo en ese momento 😥 Pero lo contaré desde el día anterior 🥰 El matrimonio civil fue el 28 de septiembre en Bucaramanga ☺️ Yo me fui 2 días antes del matrimonio civil con mis padres, mi hermano y mi tía Martha, ósea el 26 de septiembre pero Sebastián por cuestiones laborales llegaría con sus padres y nuestro fotógrafo el 27 en horas de la tarde 😥🤧 Mi viaje debo decirles que fue genial!!! 🤣 MI FAMILIA ES INCREÍBLE ❤️ 💃🏼 Pero al despertar el 27 empecé a sentir mucha ansiedad 🤷🏼‍♀️ Nunca me había sentido así….No sentía ni tristeza ni nada…Solo podía pensar en “DIOS MAÑANA MI VIDA CAMBIA” “¿SERA QUE VOY A VERME LINDA? ¿SERÁ QUE NOS ESTAMOS EQUIVOCANDO?😅 ¡SEGURO EL ESTÁ IGUAL DE NERVIOSO QUE YO!” CALMA ES SOLO EL MATRIMONIO CIVIL” Y entre miles de cosas más que se me pasaban por la cabeza ‼️💞❌💓⛔️ ❌🤦🏼‍♀️🤭😳🤯😅😩😂😇🧐 Y como lo planeado en la tarde llego el que hoy es mi ESPOSO 🤭y tooodo eso que sentía horas atrás DESAPARECIÓ🤯 El venía cargado de amor, paz, felicidad y de deseos enormes de verme y abrazarme❤️🥰EN ESE MOMENTO ENTENDÍ QUE MI LUGAR ERA JUNTO A ÉL….QUE DIOS ME HABÍA CREADO PARA ESTAR A SU LADO…..Y QUE TODO LO QUE SENTÍA O ME PREGUNTABA TENÍA RESPUESTA ………………….. Y al entrar tomada de la mano de mi prometido ❤️ tuve mi respuesta.❤️ 🌠”El es mi hogar”🌠 . . . . . 🦄 @enchantecolorstudio . 📸 @richdiazphoto . 💫 @dianahernandez.joyas 💄 @mauriciovillarreal01 . 👗 @tiendapaolacruz .