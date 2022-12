‘Masterchef Celebrity‘ se ha convertido en uno de los formatos preferidos por los televidentes colombianos. Miles siempre están esperando el lanzamiento de una nueva temporada, pues aman ver a los famosos compitiendo, cocinando y claro, discutiendo.

Varios momentos han quedado en la mente de los fanáticos, y en la lista estuvo la sorpresiva salida de Alexandra Montoya, quien simplemente se despidió del ‘reality’ sin decir nada.

Incluso, en su momento se dijo que había salido en malos términos con Claudia Bahamón, porque la presentadora fue dura a la hora de revelar su salida.

Ahora, varios meses después de su emisión, la famosa reapareció y destapó algunas verdades del programa y de su paso por el mismo.

Por ejemplo, contó cuál fue la verdadera razón de su inesperado adiós. Esto dijo en medio de una entrevista con Tropicana: “Tengo una cláusula de confidencialidad, por supuesto que no puedo contar ciertas cosas, pero uno tiene que estar donde se sienta bien, donde las reglas sean iguales para todos. Yo me di cuenta de que no era feliz. Yo no podía ver a mi hijo y la prioridad en mi caso es mi hijo. Sabía que eran unas jornadas extensas, pero no me imaginé que tanto”, aseguró la humorista.

Alexandra Montoya: ¿qué piensa de Claudia Bahamón?

En su momento se llegó a especular que la famosa había tenido discusiones con sus compañeros y con Claudia Bahamón, y que esa había sido la razón de su renuncia. Sin embargo, ella dejó claro que no fue así: “Yo no peleé con nadie, yo no discutí con nadie. No era feliz. La vida no es solo plata, puse eso en la balanza e hice lo que Dios me dio: tranquilidad, serenidad y paz”.

Y en específico, hablando de Claudia, aseguró que, aunque no son amigas, tampoco son enemigas. Además, aseguró que su reacción a la hora de anunciar su salida fue simplemente parte del programa, no de algo personal: “Ella tiene que hacer un papel, me imagino. Nunca hemos sido amigas, nos hemos encontrado en diferentes escenarios, pero no hemos sido amigas”.