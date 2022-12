Frank Martínez es un comediante que tenía cierta popularidad en Antioquia, pero el programa que lo hizo ser reconocido en varias partes del país fue ‘Masterchef’ del Canal RCN.

El humorista, quien logró llegar a la final del ‘reality’ mencionado, decidió publicar en sus redes sociales una foto con una mujer con la que trabajó hace varios años.

Él siguió diciendo que ella había sido de las primeras personas que lo impulsaron a dedicarse a la comedia como profesión:

“Desde el principio me decía que ojalá algún día me dedicara al humor, a lo que yo contestaba que era imposible”. “Hace poco fue a verme y me dijo: ‘lo lograste’”, escribió en la publicación.