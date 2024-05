Mary Méndez se mantiene conectada con sus seguidores por medio de las redes sociales, por lo que aprovecha no solo para mostrar tips de alimentación y ejercicio, sino también su vida cotidiana y hasta los inconvenientes que tiene.

La presentadora de ‘La red’ vive sola con sus gatos. Por lo que ha compartido, disfruta mucho de su soledad y de la independencia de sus mascotas, sobre todo porque no hay lugar donde le guste estar más que su propia casa.

Sin embargo, la noche del 2 de mayo tuvo que enfrentar una situación complicada y no tenía con quien resolver. Resulta que su gato se metió en el gran armario que tiene en su casa, un lugar que, según ella, él sabe que no puede habitar.

El animal ingresó y después de desorganizar todo se quedó encerrado. El problema llegó cuando Mary Méndez no pudo abrir la puerta, teniendo en cuenta que se abre desde adentro.

Había varios cajones que estaban tapando la entrada, por lo que, por más de que metió hasta cuchillos para tratar de correrlos y abrir, no pudo lograrlo.

“Estoy esperando a que llegue el cerrajero y el otro dando alaridos allá adentro, ¿quién lo manda?, él sabe que no se puede meter en ese clóset. Me muero, pero o sea, ¿qué hago?, me toca esperar a que llegue el cerrajero, a que abra, que me quite la chapa porque no puedo abrir. Ya le pasé comida por debajo de la puerta”, afirmó Méndez.

Finalmente, el hombre llegó y la situación se solucionó, pero los usuarios, además de estar preocupados por el bienestar del gato, se burlaron de lo juguetón que terminó siendo el animal.

