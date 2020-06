View this post on Instagram

Mi gente! Amigos bellos de corazón! Les comparto este momento de inmensa alegría q viví ayer y espero transmitirles lo mismo que sentíamos mientras fluíamos con el sabor de esta salsa #rumbonmelon. Les presento a mis amigos, pero primero gracias a @alex_franco_cardona tremendo músico, percusionista y profesor, gracias Alexito por mi campana, miren que juguete! El las fabrica y las vende, de una vez para que sepan y no se queden con las ganas de vivir la música. Hay q tomar acción, ya lo hemos hablado. Continúo: @fabriciomontanez gran percusionista, el de muchos de los grandes, gracias por tu energía y tu amistad. Y el timbal @mahelmusic La diva de la campana, gracias mamasita, cuanto aprendí de ti en ese rato! Todo un honor! Y así amigos, vamos pasando los días acompañados de esta pandemia que ojalá muy pronto sea un recuerdo. Por mas momentos así, que me dan gasolina para seguir adelante! Viva Cali! viva su música y su gente! Se me van por la sombrita! Bombones! ♥️#marthaisabelbolaños #soycaleña #amolasalsa #percusion #undiaalavez @team_marthabolanos @mbmarthabolanos @marthaisabelii #vivaelbarrio