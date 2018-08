La pareja se comprometió en febrero de 2017 y quería que su matrimonio (con cerca de 300 personas) fuera el 21 de abril de 2018, justo cuando cumplieron su cuarto aniversario, pero prefirieron aplazarla hasta que pasaran las elecciones presidenciales y legislativas, pues Maritza cubre política en RCN, de acuerdo con la reciente edición impresa de Vea.

La boda será en la Sabana de Bogotá, en el retiro de San Juan. La ceremonia arrancará a las 5 de la tarde y será oficiada por monseñor Juan Vicente Córdoba. “Vamos a tener sorpresas en la iglesia para que los invitados estén muy conectados espiritualmente con nosotros”, dijo la presentadora para la actual edición impresa de Aló, donde además habló de la decoración de la fiesta.

“Para la decoración no hay una temática específica, pero es muy clásica y elegante, con colores blancos, dorados y nude. La rumba también va a ser impresionante; tenemos todos los elementos”, explicó.

Asimismo, en esa revista, Maritza se refirió a su luna de miel; afirmó que arrancará el 21 de agosto, día en el que se irá con su pareja para París, después pasarán por Grecia y se quedarán tres días en Atenas, tres más en Mykonos y cuatro en Santorini.

Cabe recordar que la presentadora y el empresario comenzaron su historia de amor por casualidad, en un tiempo en el que ella “buscaba todo menos novio”, indicó Vea.

Sin embargo, un amigo de ella la presentó con Diego, pero por un tema laboral, que nunca se ha dado.

“Fui a la entrevista con él y la verdad me pareció antipático”, dijo Maritza al medio, aunque días después empezó a hablar con él por chat y hasta salieron.

Así fueron formando una amistad, hasta que un mes después de haberse conocido, el 21 de abril de 2014, decidieron empezar un noviazgo.

“[En la primera cita] me invitó a comer a La Calera y me llevó en moto, era una Ducatti superincómoda para el copiloto y fue algo estresante. Yo sentía mis rodillas en el piso. Esa noche hablamos de familia, de viajes, pero no me dijo nada, cosa que me gustó, porque creo que así deben empezar las relaciones, hablando y conociéndose”, dijo Maritza, y añadió:

“Hasta el sol de hoy, nunca he presentado un evento de él. No encontré trabajo, pero terminé con novio. Los amigos me decían: ‘Ah, mucho gusto. ¿Tú eres Maritza? Diego nos ha hablado mucho de ti, que te admira mucho, le gustas un montón’. Yo ahí dije: ‘Entonces sí’”.

En su conversación con Vea, la presentadora igualmente expresó qué es lo que más la enamoró de Diego. Y es que, según ella, él es de esos hombres románticos, detallistas, que aún llevan serenata, y dan flores y chocolates.