En los memes no solo han dicho las posibles cosas que se untó Velásquez, sino que lo han comparado con personajes de famosas producciones como ‘Lazy Town’, ‘Los Simpson’ y hasta ‘Pedro, el escamoso’.

Igualmente, han hecho comentarios relacionados con la gente que se está riendo del cantante de ‘Nunca niegues que te amo’ y ‘Regálame una noche’, pero ha pasado tusas y bailado más de un tema suyo.

Por ejemplo, un usuario señaló: “Muy dignas acá haciéndole el feo a Nelson Velásquez, pero se bailaron las canciones de los inquietos amacizadas con ese novio policía que tenían”.

– Amigo, me estoy quedando calvo. ¿No tendrá algún producto para la calvicie?

– Claro Sr. Nelson Velásquez, se le tiene.

– Bueno, necesito que me lo aplique porque no he podido dormir en noches enteras.

– No se diga más pic.twitter.com/o2ByrPewtl

— Arekkusu-kun (@AlexanderMierG2) August 13, 2018