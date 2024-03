Mario Casas se convirtió en el amor platónico de más de una persona que lo vio actuar en ‘Tres metros sobre el cielo’, una historia de amor muy apasionada entre él y una chica de un colegio bastante elegante.

A partir de ese momento, miles de personas al rededor del mundo quedaron casi que obsesionados con el actor español y prueba de ello fueron las personas que asisitieron al lugar en donde estaban.

Él y su hermano Óscar, quien ha sido elogiado por sacar la belleza y el talento de su hermano, estuvieron en Bogotá, específicamente en la calle 85, por el lado del restaurante Andrés DC, en el Centro Comercial El Retiro.

Un video que anda circulando por las redes sociales mostró el revolcón que los hermanos Casas causaron en los fanáticos. Mientras ellos intentaban ingresar para atender entrevistas de medios, la policía estaba tratando de parar a las fanáticas que, emocionadas, no paraban de empujar a las personas para llegar a ellos.

Mario y Óscar llegaron al país con el objetivo de hablar de moda, pues fueron escogidos como imagen de la marca española Scalpers, que se está expandiendo en varios países de Latinoamérica, motivo que los ha llevado a viajar por México y Colombia.

Aseguraron que le tenían mucho amor a este país y esperaban tener la oportunidad de trabajar en alguna producción del país:

“Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra aquí, pero me encantaría, se hacen grandes proyectos“, contó Mario Casas en una entrevista para EFE.

