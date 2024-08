La actriz Marilyn Patiño revela en una exclusiva entrevista los profundos desafíos que ha enfrentado tras la trágica pérdida de su esposo, el padre de sus hijos, en 2023. La tragedia no solo marcó un giro devastador en su vida, sino que también la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar Colombia debido a amenazas y situaciones peligrosas.

“ Me vine a vivir a Estados Unidos porque asesinaron al padre de mis hijos. Lo último que me contaron es que lo estaban extorsionando. Él empezó a entregar cosas para que lo dejaran en paz, cosas de su propiedad, pero finalmente lo asesinaron.”

Desde su salida del país, Patiño ha mantenido un perfil bajo, alejándose de los reflectores y los sets de grabación. Sin embargo, la presión y el dolor que ha enfrentado fueron tan intensos que, en momentos de desesperación, llegó a contemplar el suicidio como una forma de escapar de su sufrimiento.

“Me empiezan a llamar y me empiezan a extorsionar, a amenazar y no aguante la presión, no aguante la presión”