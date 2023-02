La segunda edición de ‘Masterchef Celebrity’ en su versión colombiana, tuvo el triunfo de la cantante Adriana Lucía, que en una dura final se impuso a la exreina Andrea Tovar y a la extenista y periodista deportiva Mariana Mesa. Pues de esta última no se había sabido mucho en cuestiones mediáticas, pero el pasado viernes 3 de febrero dio una triste noticia por medio de sus redes sociales.

Con un emotivo y duro video, la risaraldense confesó que le habían confirmado que padecía cáncer de seno hacía un tiempo. Pero que ya estaba en medio de un proceso para manejar la situación tanto en la parte médica, como en la terapéutica, y quería compartir esto con sus seguidores.

Con una pieza audiovisual en la que empieza con una sonrisa y buen tono, Mariana cuenta que ha estado separada de sus redes sociales y de la vida pública por cuenta de una situación complicada:

“Algunas personas me han escrito, por estos días, preguntándome por qué no he vuelto a subir contenido y por qué estoy tan alejada de las redes.