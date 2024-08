Por: El Colombiano

La cantante estadounidense Mariah Carey anunció la doble tragedia que ha vivido en estos días por el fallecimiento de su madre, Patricia Hickey, y de su hermana, Alison Carey, el mismo día.

Mariah Carey dio detalles del luto que está viviendo y el difícil momento familiar por el que está pasando. “Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, declaró a través de un comunicado.

La cantante no dio detalles sobre la muerte de sus familiares. Patricia tenía 87 años y Alison, su hermana, 63.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible”, dijo la cantante, refiriéndose al respeto a su intimidad en esta situación.

De acuerdo a un libro de memorias que había publicado la artista en el año 2020, la cantante no tenía una relación con su madre y hermana mayor, sin embargo, habrían alcanzado a limar asperezas.

Según la publicación ‘The Meaning of Mariah Carey’, Patricia le había causado mucho “dolor y confusión” durante su infancia.

“Los celos profesionales son parte del éxito, pero cuando la persona es tu madre y los celos se revelan a una edad tan temprana, es particularmente doloroso”, decía en una parte del libro, donde la norteamericana se refería a su madre, quien era una cantante de ópera y profesora de canto.

En ese mismo libro, Mariah también le había dedicado unas palabras de amor a su madre. “A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre”, escribió en esa publicación.

La relación entre Mariah y Alison era algo más complicada, de acuerdo a los relatos de la artista, pues en medio de disputas legales ambas estaban distanciadas.

La cantante de ‘All I Want for Christmas’ había manifestado en sus memorias que “era más seguro física y emocionalmente para mí no tener ningún contacto con ella”, haciendo referencia a Alison.

En ese libro, Mariah acusó a su hermana mayor de “querer venderla” cuando apenas tenía 12 años. “Mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta”, confesó la artista.

Por ese tipo de declaraciones, Alison Carey demandó a Mariah en el año 2021, alegando que su hermana usó el libro como un medio para “humillarla y avergonzarla”.

Mariah Carey, de 55 años, es considerada una de las artistas más exitosas en la industria musical, con su sencillo ‘All I Want for Christmas’ ha logrado la marca de ser la canción navideña más vendida de una artista femenina de todos los tiempos.

