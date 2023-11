Diciembre tiene un significado especial para la cantante estadounidense Mariah Carey. Por ello, no resulta sorprendente que su éxito musical ‘All I Want for Christmas Is You’ se haya convertido en un clásico navideño.

¿Cuál es la historia de ‘All I Want for Christmas Is You’?

En 1994, Mariah Carey, tras cuatro años de carrera como cantante, sintió la inclinación de producir un álbum navideño como una forma de sanar heridas de su infancia.

Por ese entonces, su representante y esposo, Tommy Mottola, la alentó a hacerlo, a pesar de que en ese momento no era común para artistas jóvenes lanzar álbumes navideños.

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad”, indicó la artista en una entrevista a Entertainment Weekly.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada año por ‘All I Want For Christmas Is You’?

Según estimaciones de The Economist, la cantautora genera alrededor de 2.5 millones de dólares anuales en regalías por su canción ‘All I Want For Christmas Is You’. Por otro lado, The New York Post calcula que Mariah gana aproximadamente 3 millones de dólares, según información de Forbes.

Adicionalmente, un informe de Forbes indica que Carey ha acumulado 60 millones de dólares en regalías desde el lanzamiento inicial de la canción en 1994.

‘All I Want For Christmas Is You’ está incluida en su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas, el cual se convirtió en un éxito global al liderar las listas en 26 países.

La canción ingresó por primera vez al top 10 del Hot 100 en diciembre de 2017. En 2018, alcanzó por primera vez el top cinco. En los siguientes años, llegó a la posición número uno en las listas de Billboard.

