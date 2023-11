El pasado primero de noviembre, como ya es tradición, Mariah Carey decidió inaugurar la temporada navideña con su célebre canción ‘All I Want for Christmas is you’, que se ha convertido en el himno global de esta festividad.

A través de su cuenta de Instagram, la artista estadounidense publicó un video en el que se ven a varias personas con disfraces referentes a Halloween derritiendo un bloque de hielo en el que está encerrada Carey, quien, al salir, anuncia el inicio de estas fechas, en las cuales se logra ubicar en los primeros lugares de las listas de reproducción de todas las plataformas.

Sin embargo, este año, no todo ha sido alegrías y halagos, pues fue este mismo miércoles que Mariah recibió una demanda por presunto plagio en ‘All I Want for Christmas is you’.

¿Por qué demandaron a Mariah Carey?

La denuncia fue interpuesta por los compositores Andy Stone y Troy Powers, quienes acusan a la cantante, el compositor Walter Afanasieff y Sony Music Entertainment de “infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto”.

De acuerdo con la delación, presentada a un tribunal de California, los músicos piden una suma de 20 millones de dólares ($ 81.133.000.000 pesos colombianos), ya que aseguran copiaron una canción suya, que también se llama ‘All I want for Christmas is you’, la cual habría sido compuesta en 1989, o sea, cuatro años después del éxito de Carey, que se lanzó en 1994.

Esta no es la primera vez que Stone presenta una demanda en contra de Mariah, pues en junio de 2022, llevó el mismo caso a los tribunales de Lusiana, pero al final fue desestimada. Ahora, cinco meses después, el compositor decidió revivir la denuncia con un nuevo equipo legal y más alegaciones.

Según informó People, Stone asegura que su canción salió en la radio en 1993 y encontró un lugar en la lista Hot Country Singles & Tracks de 'Billboard' al año siguiente, supuestamente, cuando se lanzó la canción insignia de Carey, a quien se señala de copiar la "estructura compositiva" de la canción de Stone. No obstante, los demandantes reconocen que la popular frase 'Todo lo que quiero para Navidad eres tú' no fue creada por él.

“Los demandados sabían o deberían haber sabido que ‘All I Want for Christmas is you’ no podía ser utilizado en una obra musical por los demandados sin una licencia y/o crédito de composición, como es la práctica habitual en la industria de la música”, se lee en los documentos conocidos por el medio ya mencionado.

En la primera demanda, Stone había afirmado que dos las canciones no se parecían musicalmente, pero si alegaba que Carey no pidió permiso para usar el nombre de la canción, con la que habría obtenido “beneficios inmerecidos”. La BBC encontró que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos enumera 177 temas bajo el mismo título de ‘All I Want or Christmas is You’, por lo que no sería válida la reclamación.

