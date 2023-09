Septiembre ya está por terminar y luego de ello podemos dar por iniciado el último tramo de este 2023 en donde antes de navidad están las celebraciones del Halloween y en México, del día de muertos, pero para los que esperan con ansias la época navideña, es momento de ver que pasó con Cindy Lou, la tierna niña y coprotagonista en El Grinch y que hizo que peludo verde llegara a volver a sentir aprecio por la navidad.

La cinta original interpretada por Jim Carrey ha sido estrenada hace ya 23 años, fue justo arrancando el nuevo milenio que tuvimos el estreno en cines de este clásico de la navidad, ahí aparecía Cindy Lou, una niña de muy buen corazón que solo buscaba que el Grinch volviera a sentir afecto y que además, disfrutara de la navidad, esta niña fue interpretada por la actriz Taylor Momsen quien en la cinta tiene aproximadamente seis o siete años.

Es obvio decir que el tiempo pasa y Taylor nacida el 26 de julio de 1993 actualmente tiene 30 años y ya no es la tierna niña que vemos en pantalla. Por medio de su cuenta de Instagram es que podemos apreciar en fotografías compartidas el gran cambio y luce bastante hermosa, con el característico cabello rubio tan radiante que ya veíamos desde que era una niña.

¿Qué pasó con Taylor Momsen?

Decidió enfocarse por completo en su carrera musical y de hecho Cindy Lou Quien fue uno de sus últimos papeles en el cine o en general, aunque su carrera en el cine parecía tener buenas predicciones, ella eligió el camino artístico y musical y actualmente tiene un proyecto llamado The Pretty Reckless donde ella está al frente y ha tenido ya numerosas giras y lanzamientos musicales.

Taylor Momsen es la vocalista principal y líder de la banda de rock The Pretty Reckless. La banda se formó en 2009, y Taylor ha estado al frente desde entonces. The Pretty Reckless ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo ‘Light Me Up’ (2010), ‘Going to Hell’ (2014), y ‘Who You Selling For’ (2016). Su música se ha destacado por su estilo rockero y letras introspectivas.

De hecho, mucho de ello se deja ver en sus perfiles en redes sociales, se le puede ver bastante avanzando con su faceta musical y su imagen visual también lo demuestra. Como actriz llegó a participar en la famosa franquicia de Robert Rodríguez, Mini Espías, luego de ello realmente ya no continuó su carrera en el cine.

