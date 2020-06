green

La hermana de Fabio Legarda se mostró bastante sorprendida y entusiasmada al contarle a los internautas que ha bajado de peso desde que terminó su relación sentimental. “Me acabo de poner unos jeans que me puse cuando estaba en Los Ángeles, y la gente me pregunta cómo estás perdiendo peso y yo creo que fue cuando me puse soltera”, mencionó en la publicación.

Posteriormente, la influenciadora también montó varios videos mostrando el antes y después con esta prenda, evidenciando así el notable cambio en su figura. “Les voy a mostrar esto y en serio van a estar impactados”, puntualizó antes de mostrar las imágenes.

Explicó que su nueva apariencia no solo se debe a los cambios sentimentales que ha tenido en su vida, sino que vienen acompañados de mucho ejercicio y disciplina durante la cuarentena, pues según ella ha aprovechado el tiempo para hacer mucho deporte.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril la joven confirmó que había terminado su noviazgo de seis años con el abogado Harrell Gunn, y desde entonces se ha dedicado a diferentes actividades que comparte a diario con sus seguidores.