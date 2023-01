Varias celebridades del entrenamiento colombiano han contado, a lo largo de sus vidas, aquellas experiencias, quizá paranormales, sobre su cercanía con la muerte.

Si bien, a muchos les cuesta creer que algo así pueda pasar, lo cierto es que estas personalidades sí estuvieron a punto de perder la vida, pero, de acuerdo a sus testimonios, aún era el momento de partir.

María Cecilia Botero

La actriz ha contado en varias oportunidades que debido a una mala praxis médica, alcanzó a ver el más allá. Según la también presentadora, ha muerto dos veces.

“Por equivocaciones de los médicos estuve en la puerta de la muerte. Luego de una cirugía, en la cual me perforaron los intestinos y sin darse cuenta me cerraron, ocasionó peritonitis y parálisis intestinal. Literalmente me fui y volví de esta vida”, detalló Botero en el programa ‘Lo sé todo’.

Y aunque logró sobrevivir, poco después debió luchar de nuevo por su vida debido a que las cicatrices le produjeron obstrucción en los intestinos, y una vez más el cuerpo médico no tomó las medidas adecuadas.

“El médico no tomó las precauciones necesarias, la cirugía duró nueve horas y mientras estaba en recuperación me dio una tromboembolia pulmonar, y me fui”, detalló.

En medio de su aparente muerte, la mujer comentó que podía ver lo que estaba ocurriendo alrededor de ella, y experimentó los sentimientos de las personas que estaban a su alrededor.

“Me pasaron muchas cosas especiales, no solamente podía ver y escuchar a las personas que estaba conmigo, también sentí lo que sentían ellos. Yo veía a mi mamá, como me acariciaba y sufría”, contó.

Juan Manuel Correal, ‘Papuchis’

En marzo de 2009, el periodista y conferencista sufrió un accidente cerebrovascular que obligó a su familia a llevarlo de urgencias a la clínica. De acuerdo con su esposa, se trató de un trombo pequeño en la parte izquierda del cerebro.

Luego de varios meses de recuperación, ‘Papuchis’ aseguró que murió, pero una voz lo hizo volver. “Una voz del más allá me empezó a retumbar en mi alma y decía ‘todo, está bien, todo está bien’”, indicó.

Asimismo, relató que en medio de su experiencia con el más allá escuchaba a su familia llorando al lado de su camilla, hasta que despertó.

El ‘Charrito negro’

Johan Gabriel González, más conocido como el ‘Charrito negro’, también vivió una experiencia cercana a la muerte hace 18 años, según La Fm.

El cantante de música popular recibió un disparo en el pecho en medio de un hecho delictivo, por lo que fue declarado clínicamente muerto.

González habría asegurado que en medio de su muerte vio un túnel, pero alguien vestido de azul le dijo: “’Charrito’, usted no se nos puede morir, usted es nuestro ídolo”. Luego, el hombre resucitó.

La ‘Gorda’ Fabiola

La humorista Fabiola Emilia Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, en 2014, sufrió cuatro infartos por lo que debieron hacerle una cirugía de corazón abierto. Aunque la operación resultó ser exitosa, días más tarde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos por una hemorragia en las vías digestivas, delicada situación que logró superar.

Sin embargo, cuatro años más tarde, la comediante debió luchar, una vez más, por su vida. La mujer presentó un cuadro de desnutrición severa con anemia, lo que habría provocado que sus órganos fallaran por lo que ingresó a cuidados intensivos.

De acuerdo con el testimonio de la samaria, ella murió y llegó al purgatorio, lugar del que fue salvada por los ángeles. “Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, contó durante una entrevista en Tropicana.

La humorista llevaba muchos días en coma sin presentar mejoría, por lo que su esposo debió tomar la difícil decisión de desconectarla, fue entonces cuando los ángeles acudieron a su llamado de ayuda.

“De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda […]. Yo miré hacia arriba y dije: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?’. Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”, detalló.

De acuerdo con su relato, habría sido en ese preciso instante en que aparecieron sus ángeles y la salvaron de la muerte.