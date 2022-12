Aunque en varias oportunidades la antioqueña ha dado detalles sobre cómo fue el proceso personal que vivió una vez se terminó su participación el famoso ‘reality’, este sábado explicó cómo fue que pudo superar un trauma que afrontó durante varios meses: la subida de peso.

(Vea también: ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Juan Diego Vanegas se hizo particular tatuaje)

La actriz, que ya había confesado haber sido víctima de bullying mientras estaba en el programa del Canal RCN, mencionó en La W Radio que todo pudo ser superado desde el momento en el que fortaleció su amor propio.

Pero allí no quedó todo, pues dejó claro que la ayuda de un médico profesional fue clave para poder lograr los cambios que quería, ya que llegó a estar varios kilos por encima de su peso normal.

Cómo logro Carla Giraldo bajar de peso

En su momento, la actriz de 36 años reconoció que estuvo cerca de pesar 80 kilogramos, pero fue allí donde se dio cuenta que algo no estaba bien en su vida.

“Todo empieza por el amor propio y como nos empezamos a sentir por dentro y como nos queremos ver. Creo que fueron épocas muy difíciles en las que llegué a estar muy grande en todo sentido, desde el ego hasta el corazón”, indicó inicialmente en la cadena radial.

Giraldo mencionó que un doctor especializado en temas de ansiedad y obesidad la empezó a guiar en su proceso, el cual empezó a darle resultados poco a poco.

“Yo no doy consejos porque no soy quien, pero cada uno debe buscar lo que quiere su corazón y ahí empiezas a verte mejor. No hay manera de cambiar si no quieres o si tu cabeza no quiere, eso es lo único que les puedo decir. Después, los doctores les dirán qué tienen que hacer dependiendo cada persona y su metabolismo”, agregó en el mismo diálogo.

Lee También

Por último, confesó que por más que intentaba bajar de peso antes de iniciar su tratamiento le era imposible, por el contrario, sentía que subía unos cuantos kilos.