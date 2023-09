La actriz y presentadora Margarita Rosa De Francisco obtuvo un premio histórico este fin de semana. Es la primera actriz colombiana en recibir el premio a “mejor actriz horizonte” del Festival de Cine de Venecia.

La película con la que obtuvo el galardón fue “El Paraíso”, dirigida por el italiano Entico Maria Artale, que también recibió el premio a “Mejor Guión Horizonte”. De Francisco la calificó como una “obra poética” y además contó que no sabía que en esa categoría premiaban a los actores y que la noticia del premio la tomó por sorpresa mientras hacía escala en Londres.

(Vea también: La Madame, diez años descubriendo música y arte en Bogotá)

“Estaba con Will, mi marido, y mi hijastra. Estábamos haciendo la escala en Londres, estábamos a un metro y medio del avión, ya habíamos chequeado maletas y todo, y de pronto recibo la llamada de uno de los productores y me dijo ‘¿dónde está?’, le dije que a un metro del avión, me dijo ‘pues se ganó el premio’”, aseguró la actriz a La W.

De Francisco agregó al medio radial que “en ese momento le digo yo a Will que lo recibiera Enrico (director) y me dice mi marido ‘no señora, pues nosotros seguimos con las maletas y usted tiene que ir’”. Además, contó que le fue difícil volver a Venecia porque no había vuelos y que lo logró a eso de las cuatro de tarde sin nada que ponerse. “Así sea descalza, recibo ese premio”, dijo.

(Lea también: Guillermo Arriaga: “La venganza es una prisión”)

Margarita Rosa recibió el premio con smoking prestado

En las imágenes que se difundieron en los medios y redes sociales se ve cuando Margarita Rosa De Francisco recibe el galardón a mejor “Mejor Actriz Horizonte” en la clausura del festival de Venecia, acompañada de unas palabras emotivas, una grana sonrisa y un smoking negro que, según contó la actriz, fue prestado a última hora.

Lee También

“Llegué sin nada que ponerme, tenía unos tenis y la ropa del viaje, y a todas estas no me importaba mucho de la emoción que tenía. Me pasó como en La Cenicienta que en 30 minutos me organizaron. La señora de Armani dijo que tenía un sobrao, y ese sobrao era ese lindo smoking, que no pude comprar porque no sé cuánto vale, pero con mucha alegría, por supuesto.

Finalmente, las imágenes muestran a la actriz subiendo a recibir el premio el traje Armani prestado y con unas declaraciones que dedicó a su equipo de trabajo, familia y concluyó con su país Colombia: “Me lo ha dado todo, personal y artísticamente”.