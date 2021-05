green

La ‘influencer’ Marcela Reyes publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ve cómo “lucha” para darle la cena a su hijo, Valentino. La tarea no es nada fácil, y la modelo opta por ponerle un programa infantil en una Tablet. Sin embargo, el niño no se queda quieto.

El post, que ya tiene más de mil comentarios, venía acompañado de un sentido mensaje, textualmente: “Hoy amanecí con un gran miedo y es fracasar como mamá, sueño ser para mi hijo lo que es mi madre para mi pero no se si lo estoy haciendo bien o mal lo único que les puedo decir es que todo lo que hago lo hago por el hay sacrificios que cuestan como el que justamente estoy haciendo hoy ! lejos de casa luchando por los míos por mi género y por mi @valentinosalinasreyes AMOR DE MI VIDA”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela Reyes (@marcelareyes)

A partir de esta publicación, varios de sus seguidores la atacaron por la forma en la que cría al niño que tiene con Dj Exotic y hasta cuestionaron su papel como madre.

Ante estos señalamientos, la presentadora no se quedó callada y respondió los comentarios en los que hablaban de Valentino, expresando que el niño no era malcriado: “¿Malcriado porque no se toma la sopa? No lo veo haciendo algo que atente con la integridad de nadie”.

Por otro lado, hubo personas que le recomendaron poner reglas en su casa para que el niño respete una hora tan importante como la comida. De forma sutil, la presentadora respondió que cada persona era libre de hacer la crianza como quisiera y que por ello las mamás tenían el derecho de elegir como hacerlo.

Uno de los comentarios que más le molestaron a Reyes fue: “Pero cuando está empepada en las rumbas si no le da miedo… En fin la hipocresía”, a lo que la mujer respondió directamente: “Te puedo decir que gracias a Dios no consumo ningún tipo de sustancia y estoy muy orgullosa de ser la mujer que soy hoy en día”.

Además de responder las críticas, Marcela publicó una frase por medio de sus historias de la misma red social en la que se leía: “Estamos en un país donde critican a un bebé por no tomarse la sopa. Estamos Jodidos”.

Aquí, algunas de las contundentes y sutiles respuestas de Marcela Reyes.