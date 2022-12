La reconocida actriz grabó con su celular los momentos de incertidumbre que vivió en una estación de Transmilenio al presenciar un problema de salud que tuvo una ciudadana.

Todo ocurrió en la estación de Marsella, sobre la troncal de las Américas, donde una mujer sufrió una insuficiencia cardiaca y se desmayó en el lugar, según le contó a Citytv.

Una vez ocurrió la emergencia, policías, personal de Transmilenio y otros ciudadanos trataron de socorrerla, pero al ver que no reaccionaba trataron de trasladarla a un centro médico, agregó el noticiero.

Sin embargo, la indiferencia de la gente fue lo que asombró a la actriz, quien grabó cómo ningún conductor se detuvo a auxiliar a la joven desmayada.

“Es mucha la angustia e impotencia porque ahí es cuando uno quisiera ser médico o tener un helicóptero para poder ayudar. Ver la disposición de los policías y de gente que estaba ahí para ayudar a la niña [fue diferente]”, le contó Posada al informativo.

🚌❌ En una estación de TransMilenio se reflejó la indolencia de más de 40 conductores que no le prestaron ayuda a una mujer que sufrió una insuficiencia cardíaca.⬇️

— Canal Citytv (@Citytv) December 7, 2022

La actriz, que en la recordada novela interpretó a Sandra Patiño, relató que más de 40 conductores pasaron sin detener sus vehículos para prestarle alguna ayuda a la mujer, pese a que era un grupo grande de personas pidiendo atención.

“[La gente] se atraviesa como sea, no sé en qué momento puede pasar un Transmilenio y también llevársela, pero la gente en vez de ayudar buscaba era la manera de esquivarla. Yo [pensaba]… los van a atropellar. Saqué el celular y comencé a grabar porque esto no puede pasar, esto no puede ser cierto”, explicó Posada en el mismo medio.

Una de las uniformadas que también fue testigo de lo ocurrido también criticó la falta de colaboración que se presenta en ese tipo de casos, ya que casi no logran encontrar ayuda de algún conductor.