Su pregunta tuvo al parecer tanto eco que un día después Marcela escribió otro trino contándoles a sus seguidores que está bien, pues el llanto no le quita fortaleza y , por el contrario, le ayuda a reconocer su “vulnerabilidad e impotencia”.

“Pasando a saludarlos con la mejor actitud”, escribió la actriz antes de agradecer a quienes “parecen preocupados por mi estado emocional”.

Pasando a saludarlos con la mejor actitud! Algunas personas por aquí parecen preocupados por mi estado emocional, gracias. Estoy bien, llorar no me hace más débil, reconozco mi vulnerabilidad e impotencia, no controlo nada, ayudo de la forma que puedo y procuro vibrar en amor 🙏🏻 pic.twitter.com/QKhVhBHeJm

— marcela mar (@marcelamar07) April 1, 2020