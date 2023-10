Muy sonora fue la salida de la exreina venezolana Alicia Machado en la edición 2021 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, porque no tuvo las mejores relaciones con sus compañeros y haciendo comentarios después de su salida. Y en la versión 2022 del mismo programa hubo un episodio polémico con la imitadora Alexandra Montoya, incluso llevando a que Claudia Bahamón hiciera varios apuntes sobre su salida.

Precisamente, Machado y Montoya no aparecieron en las respectivas finales del concurso de cocina, en las que se coronaron Carla Giraldo y Ramiro Meneses, respectivamente. Y ahora fue turno fue para Marcela Benjumea, que no apareció en la gran final del 2023, no la mencionaron sus compañeros y la producción no incluyó testimonios de ella en los recuerdos.

Marcela Benjumea no fue a la final de ‘MasterChef Celebrity’ del 2023

Mientras la hija del gran Carlos ‘el Gordo’ Benjumea estuvo en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ no protagonizó peleas o polémicas grandes, siempre hubo un trato muy serio de ella para sus demás compañeros y el respeto se mantuvo. Sin embargo, siempre se vio que no estuvo tan cercana al grupo de los que no eran actores y así lo ratificaron Vargas Vil y el padre Walter Zapata, que salieron antes que ella.

Eso sí, sus colegas y compañeros de gremio ya la conocían y por eso les dolió tanto su salida. Sobre todo, porque habían formado un grupo que se conocía como las ‘Spicy Girls’ del que hacían parte Luces Velásquez, Carolina Acevedo, Marianela ‘Nela’, González y Juliana Galvis. Además, era muy cercana con los actores hombres como Álvaro Bayona, Karoll Márquez, Biassini Segura y Juan Pablo Barragán.

Marcela Benjumea salió en el capítulo 26 y fue la cuarta eliminada, por eso muchos no la recuerdan, ya que pasaron casi 100 episodios de aquella despedida. Pero en ese último episodio Claudia Bahamón le mostró su cariño y respeto, tanto por su padre como por lo que ella ha hecho en la televisión colombiana. Además, los chefs del programa solo tuvieron elogios por ella.

Por todo esto, llamó la atención que no apareciera en la final, no se viera en el resumen de mejores momentos y tampoco mencionaran su nombre antes de empezar el último reto entre Carolina Acevedo, Marianela ‘Nela’ González, Adrián Parada y Daniela Tapia.

¿Qué dijo Marcela Benjumea después de salir de ‘MasterChef Celebrity’?

En el programa ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN, mismo que emite el concurso de cocina de famosos, Benjumea reveló lo que sintió en el programa y la angustia que significó su paso por este formato televisivo, ya que no pensó que fuera así.

“Es un nivel de tensión muy bravo. He hecho teatro, televisión, cine, he estado en premios, pero usted llega a un punto en el que lo llevan al límite. Normalmente, en la vida, soy muy pragmática… Soy super práctica (digo): – Por esto no voy a sufrir, la vida está muy complicada ¿Sufrir por esto? No -. Yo tiendo a dividir las cosas en mi cabeza y pienso si eso amerita sufrimiento, a uno le puede dar pesar, pero no sufrir”.

Pero no habló mal del programa, de algún problema o mala experiencia, incluso resaltó las buenas relaciones que tenía con varias personas del mundo de la actuación que se encontró en ‘MasterChef Celebrity’: “Las quiero mucho. Lo más bonito de ‘MasterChef’ fue conocer a una cantidad de gente que normalmente nos llaman a ‘castings’ distintos… Tengo un círculo muy pequeño en el que todos son raros, locos o ladrones… Ellos hacen personajes ‘divinamente’, estamos en sets divididos”.

Y sobre la cocina, en la misma entrevista, Marcela Benjumea dijo que le gustaba cocinar, pero se vio sorprendida por la competencia:

“Me gusta cocinar, pero me gusta aprender. La posibilidad de hacerlo y la presión también me gusta. Dije: – Voy a jugar un ratico -, pero no pensé que fuera así… Igual, es un juego y todo está bien”.

Por esta razón, es más que extraño que en la gran final y con buenos antecedentes, Marcela Benjumea se haya quedado por fuera y la hayan ninguneado hasta en la producción e imágenes mostradas.

