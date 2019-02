Sus casos los revelaron las conductoras del formato de Canal 1 en medio de algunas risas, por lo que no se descarta que unas de las frases que agregaron hayan sido en broma.

Todo empezó cuando Marbelle llamó “Osvaldo” a Violeta: “Yo les quiero hablar de esas mujeres atractivas, lindas, delicadas, reinas […] bombas sexis que ustedes han visto en la televisión y, a veces, uno se las encuentra y dice: ‘Mmm, pero esa actitud es un poco masculina’; no sé, como que tienen esa parte bien evolucionada. ¿Tú qué dices Osvaldo?”, dijo.

Entonces, la presentadora contestó: “Marbelle, aclaremos que Osvaldo me dicen en mi casa cuando se me sale el niño que llevo adentro. Es más, yo soy como un niño que por allá al fondo tiene algo de mu…”, pero no terminó su respuesta porque su colega la interrumpió y le preguntó: “¿Te tocó aprender para el reinado?”, rememorando que ella fue Señorita Cauca.

“Me tocó aprender para el reinado todo, y mi hermana era la que me atacaba, me decía: ‘Usted es un hombre, ¿qué va a hacer en un reinado?’. Pero ya nos aceptan señores, podemos ir, hombres y mujeres”, expresó Violeta, riendo al final.

En ese momento, Marbelle le dijo que tranquila, que no era a la única a la que le pasaba, y dieron paso a la historia de Michelle, actriz que aseguró que ella desarrolló más el lado fuerte, masculino, al tiempo que contó de una actividad que hace para neutralizar esa parte.

Al culminar esa nota, fue Marbelle la que aseveró que como su compañera y la actriz tenía su lado masculino, con este comentario:

“Pues Violetica, yo tengo que confesarte que también tengo un pequeño Roberto dentro de mí. Yo de pequeña siempre, y durante toda mi vida, me he relacionado mejor con los hombres y como en grupo de hombres; me encanta amistad entre los hombres; me encanta ser un amigo más”.

Ahí Violeta la siguió y cerró el tema con un: “Yo soy de ese combo también, de esas que no soportamos las muñecas”, como se escuchó en la señal en vivo del programa de este 4 de febrero.