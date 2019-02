“El bebé nacerá en Medellín”, publicó el medio, que aseguró que en su siguiente número entregará más detalles del embarazo de la presentadora.

La capital antioqueña es la ciudad natal de Mateo y el lugar donde su amor (que es caleña) vivió muchos años, por lo que no es extraño que decidierann que su hijo llegue al mundo allá y no en Bogotá, donde residen actualmente.

En la publicación, además, se indica que la pareja aún no sabe si su bebé será niño o niña, pues a Melina le han hecho dos ecografías y ahí aún no se ha podido determinar.

“Todo ha salido perfecto, ya me he hecho dos ecografías y en la próxima sabremos el sexo. Mateo me ha acompañado a todos los exámenes y se ha vuelto como un niño chiquito. Fue una emoción demasiado gigante, en la última ecografía el bebé se movió mucho, es muy activo y eso refleja que está muy sano”, expresó la famosa, según la revista.