Sin embargo, Marbelle dejó de lado en este nuevo comienzo a su ‘Collar de perlas’ y los sonidos rancheros para adentrarse un poco más hacia la música popular, que empezó con su colaboración con Pipe Bueno, y que dejó claro con ‘Adicta al dolor’.

Luego de varios temas en los que los sonidos urbanos se apoderaron de Ricky Martin, el puertorriqueño decidió que era de volver al pop y al romance, y por eso se atrevió a nadar con ‘Tiburones’, en esta canción él decidió hablar desde el amor, ese que es de todos los colores.

‘Mía, mía’ es el más reciente sencillo de Juanes, un tema que se desprende de su disco ‘Más futuro que pasado’ y en el que juntó su voz con la de Fuego, un cantante estadounidense que le puso todo el sabor urbano al rock que corre por las venas del paisa.

Goyo, Tostao y Slow, integrantes de ‘Chocquibtown’, armaron una fiesta junto a Carlos Vives; las voces de estos importantes artistas colombianos se unieron para darle sabor y ritmo a ‘Ay Dios’, “del amor no me salvo yo”.

La puertorriqueña Kany García guardó las memorias de un amor que no terminó bien en ‘La libreta’, una canción que se desprende de ‘Contra el viento’ y que tiene sonidos de cumbia; además de la frescura de un clarinete y una guitarra: su toque personal.

Draco Rosa regresó a la escena diciendo ‘Quiero vivir’, una pieza basada en la obra ‘Tengo ojos’, “del poeta mexicano Jaime Sabines”; en su esencia, el artista combinó el rock acústico con la nostalgia de un piano.

La española Rosalía se alejó por un momento de los sonidos urbanos para volver a sus raíces: estrenó ‘Juro que’, una canción que la hizo desempolvar las palmas y las castañuelas que tenía guardadas para interpretar su amado flamenco.

Parece que Thalía dejó de decir ‘No me acuerdo’ y prefirió darle paso al ‘Ya tú me conoces‘, un lanzamiento para el que se mostró muy bien acompañada: compartió micrófonos con Mau y Ricky, quienes mezclaron sus beats urbanos con la sensualidad de la mexicana.

Luego de impregnarse de la música regional mexicana con Christian Nodal, Piso 21 decidió que era hora de volver a hacer una pieza que se apoderara de las pistas de baile a nivel mundial; la agrupación paisa y Zion & Lennox tienen claro a qué saben los ‘Dulcecitos’.

Alejandro Santamaría, el cantante pop que promete conquistar cientos de corazones este 2020, sedujo con su romanticismo a Pitizion, una mujer a quien declaró como ‘La independiente’, de esas que no caen en juegos, pero sí saben jugar.

Como si ‘Nara’ fuera la palabra favorita de los artistas del género urbano, Golpe a Golpe decidió titular así a su más reciente estreno, que es una canción pegajosa que le habla a los amores ocultos y prohibidos.

Como si un ‘Aventurero’ no fuera suficiente, ahora Yeison Jiménez invitó a Josimar para hacer una nueva versión de esta canción popular, que ahora tiene trompetas salseras, y se volvió mucho más parrandera.

Pablo Alboran, uno de los españoles más guapos y talentosos, volvió a hacer magia con su piano y su voz; en esta ocasión para hacer una versión más suave y sentida de ‘Tabú’. “Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que borre tu huella”, dice parte de la letra.

Natti Natasha se transportó a otra época para demostrarle al rapero español C. Taganga que la vida ‘Viene y va’; en el video oficial de este tema se aprecian autos antiguos, los ‘shows’ privados de la alta sociedad y hasta las clásicas luchas en el ‘ring’.

Los colombianos Cali y el Dandee invitaron a Reik para hablar de desamor y le dieron sonido y voz a ‘Borracho de amor’, un sencillo con el que piden “la botella completa” para poder ahogar las penas que se quedan luego de un adiós.

Paula Arenas, que fue nominada en la pasada edición de los Grammy Latino y ahora es invitada especial a Viña del Mar, estrenó la sesión íntima de ‘Buena para nada’, canción con la que se abrió paso en el mundo musical.