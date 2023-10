Mara Cifuentes, una de las mujeres con más reconocimiento en la comunidad LGBTIQ+ en el país, recientemente se sometió a una feminización facial la cual le hizo el cirujano plástico Ricardo Morales Latorre.

El procedimiento se pudo conocer gracias a que el especialista compartió por medio de sus redes sociales el proceso preoperatorio de la modelo trans.

Mara Cifuentes contó porque se hizo la cirugía de feminización facial

En uno de los videos, la exparticipante del reality ‘La agencia: batalla de modelos’ manifestó que “lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien”.

Y añadió: “pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente”.

Por medio de sus redes sociales, Mara también ha aprovechado para abrirse al público hablando de su vida personal por lo que hace poco confesó su gran deseo.

La joven aseguró que esta operación le traerá mejor autoestima y “va a ayudarme un poco con mi disforia”. La modelo se sometió al procedimiento apenas este 18 de octubre, por lo que en el momento está en recuperación.

¿En qué consiste la feminización facial?

La feminización facial consiste en un conjunto de cirugías en el rostro que buscan disminuir algunas características fisiológicas denominadas masculinas. Estas las convierten en rasgos femeninos.

El costo de este procedimiento varía según las necesidades de cada paciente. Sin embargo, normalmente incluye aumento de pómulos, aumento de labios, mentoplastia, elevación del hueso de la mejilla, rinoplastia, frontoplastia para reducir la frente y línea de implantación del pelo. Todo esto puede sumar aproximadamente 20 millones de pesos.

