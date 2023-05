Hace un tiempo, la modelo trans Mara Cifuentes confesó en el programa ‘La red’ de Caracol Televisión que tenía una adicción a las drogas, una en especial, luego de haberla probado por primera vez en diciembre de 2020.

En el pasado y por sus problemas de adicciones, la antioqueña de 27 años de edad tuvo que visitar clínicas de reposo para ser tratada por profesionales especializados en el tema, y, al parecer, por una nueva recaída este fin de semana tendrá que volver a internarse.

La modelo paisa reveló que iba a tomar un vuelo hacia alguna ciudad de Colombia para ver a su madre este domingo 14 de mayo, fecha en la que se celebra el ‘Día de las madres’ en Colombia, y que hoy sorprendió con temblor a bordo, sin embargo, los funcionarios de la terminal aérea no la habrían dejado abordar el avión por temas de seguridad.

“Ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo”, dijo desconsolada la joven, confesando que tendrá que volver a una clínica de reposo mental para tratar sus temas emocionales.

Por último, la joven se mostró muy afligida por alguna decepción que aparentemente vivió en los últimos días.

“Yo no soy una mala persona. Yo he cometido errores, pero yo no me merezco que me traten tan mal. Yo no me merezco las mentiras”, concluyó en el video que dejó preocupados a sus más de un millón de seguidores en Instagram por la crisis que mostró en pantalla.