En las grabaciones que difundió la exprotagonista de Novela en su cuenta de Instagram aseguró que se dirigió al hospital porque el dolor que sentía empeoró de forma considerable y los tratamientos que le recomenadon no estaban dando resultados.

Manuela Gómez, que perdió diente y mostró video para probar que no era ‘show’, comentó que tiene una hemorroides trombosada, es decir, con un coágulo de sangre adentro; la zona tiene una inflamación severa.

Ante el diagnóstico, el médico de la ‘influenciadora’ le dijo que no podía intervenirla porque la parte afectada estaba inflamada y la dejó hospitalizada; ahora le informaron que será operada de emergencia.

“No sé si me salvo de la cirugía o no me salvo”, dijo Gómez, que protagonizó apasionada escena con Yina Calderón, y añadió que desde hace tiempo el especialista le recomendó pasar por el quirófano para solucionar este problema, pero lo evitó y ahora se encuentra en medio de una intervención de emergencia.

Aquí, las grabaciones que difundió la también empresaria en sus historias de Instagram, en donde aún no ha dicho más datos acerca de su salud.